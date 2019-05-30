2019/05/30 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مدينة جدة السعودية للمشاركة في اعمال مؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدهما اليوم الخميس وغداً الجمعة.وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن صالح سيلقي كلمة العراق في المؤتمرين، كما سيلتقي عدداً من رؤساء الوفود

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يصل جدة للمشاركة في القمتين العربية الطارئة والإسلامية وكالة خطوة برس.

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