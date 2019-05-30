التعليم العالي تعلن اطلاق الاجازات الدارسية خارج العراق لعام 2020

2019/05/30 | 17:28

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن اطلاق العمل بنظام الإجازات الدارسية خارج العراق لل...

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