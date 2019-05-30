العصائب تتحدث عن واشنطن وطهران :نرفض ان يكون العراق

2019/05/30 | 17:28

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بغداد:سومر نيوز

قالت حركة عصائب اهل الحق انها ترفض ان يكون العراق ساعي بريد بين واشنطن وطهران من دون ان يتبنى وساطة ...

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