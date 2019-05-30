2019/05/30 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الخميس، عن وجود مؤشرات للتصويت ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نصيف: التصويت على الدرجات الخاصة سيكون بسلة واحدة والكتل تتسابق على حصصها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نصيف: التصويت على الدرجات الخاصة سيكون بسلة واحدة والكتل تتسابق على حصصها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).