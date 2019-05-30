رئيس الجمهورية يصل إلى السعودية

2019/05/30 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت “الاتجاه برس” نسخة منه، إن صالح “وصل إلى جدة للمشاركة في أعمال مؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي المؤمل عقدهما اليوم الخميس وغداً الجمعة”.

وأضاف البيان، أن رئيس الجمهورية “سيلقي كلمة العراق في المؤتمرين، كما سيلتقي عدداً من رؤساء الوفود العربية والاسلامية المشاركين في القمتين”.

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