نائب يحمل المحكمة الاتحادية مسؤولية استبدال النواب

2019/05/30 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… حمل النائب عن تحالف البناء فاضل الفتلاوي، الخميس، المحكمة الاتحادية مسؤولية استبدال 14 نائبا داخل مجلس النواب، فيما بين أن استبدال النواب ظاهرة خطيرة وستؤثر على العملية السياسية.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “المحكمة الاتحادية تتحمل المسؤولية بشكل كامل عن الإخفاق في تدقيق أصوات النواب الجدد”، لافتا إلى إن “المحكمة […]

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