بارزاني يتحدث عن ’’قتل’’ مواطنين كرد في المناطق المتنازع عليها ويوجه رسالة إلى بغداد

2019/05/30 | 17:31

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بغداد اليوم _ كردستان

استنكر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الخميس، "قتل" الكرد في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل و"حرق" محاصيلهم الزراعية هناك، فيما دعا الحكومة الاتحادية إلى "انهاء هذا الظلم والانتهاك" بحقهم.

وقال بارزاني في بيان أورده مكتبه الإعلامي، إن "ما يحصل للمواطنين الكرد في المناطق الكردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) من قتل ومعاناة وحرق محاصيلهم الزراعية جريمة كبيرة وظلم واضح يتعرض له المواطنون الكرد الابرياء في هذه المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية"، مشددًا على أنها "انتهاك للقانون والدستور والقيم الإنسانية".

وأضاف، أن ذلك "يشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين هناك، وعلى مستقبل هذه المناطق"، عادًا أن "الظلم الذي يمارس هناك، بشكل يومي، عقاب للمواطنين على أساس هويتهم القومية".

وشدد رئيس الحزب الديمقراطي، بالقول: "لايمكن القبول بأي شكل من الاشكال بفرض هذا الوضع على المزارعين والمواطنين المدنيين في تلك المناطق"، داعيًا الحكومة الاتحادية إلى "تحمل المسؤولية وانهاء هذا الظلم وهذا الانتهاك للقانون، والمجتمع الدولي والجهات المعنية للتدخل".

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