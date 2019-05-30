كتاب يحمي وجود الأقليات ، الحماية القانونية للأقليات ، يُوقّع في متحف التراث السرياني في عنكاوا

2019/05/30 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أقامت المديرية العامة للثقافة السريانية حفل توقيع كتاب الحماية القانونية للأقليات للناشطة في حقوق الأقليات الدكتورة منى ياقو بحضور نخبة من المثقّفين ونشطاء المجتمع المدني وممثّلي الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مدينة عنكاوا – أربيل .إبتدأت الجلسة بالتعريف عن الدكتورة منى ياقو وعن عملها في مجال حقوق […]

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