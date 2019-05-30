تعرف على مباريات ممتاز الكرة المنقولة عبر التلفاز

2019/05/30 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت شركة عشتار، الناقل الحصري لمباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، عن المباريات التي ستنقل مباشرة عبر التلفاز ضمن منافسات الجولة الـ11 من المرحلة الثانية للدوري.وقال مدير الشركة محمد هيجل لـ /المعلومة/ إن “الشركة ستقوم بنقل اربع مباريات من الجولة المقبلة للدوري العراقي الممتاز، والتي ستقام يومي السبت والاحد المقبلين”.وأوضح أن […]

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