2019/05/30 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. استقبال رئيس الجمهورية برهم صالح خلال زيارته لجدة للمشاركة في القمتين الطارئة والإسلامية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/30 | 17:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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