بولتون: التهديد الذي تمثله إيران في المنطقة لم ينته بعد

2019/05/30 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الهجمات الإيرانية ضد واشنطن وحلفائها بالمنطقة بالأمر غير المقبول.

وقال بولتون في تصريح، إن التهديد الذي تمثله إيران في المنطقة لم ينته بعد، مجددا تأكيده على أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران وانما لتغيير سلوكه تجاه مختلف القضايا.

وأضاف أن الأدلة على تورط إيران في الهجوم على السفن التجارية قبالة سواحل الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة ستقدم الى مجلس الأمن في وقت لاحق.

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