صراع داخلي حال دون تصويت الوطني الكردستاني لنيجرفان

2019/05/30 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اعلن هوشيار زيباري عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، ان الصراع داخل الاتحاد الوطني هو السبب بعدم التصويت لمنصب رئيس اقليم كوردستان.وقال زيباري في مقابلة اذاعية ان عدم تصويت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس اقليم كردستان سببه صراع داخل اجنحة، وليس مشكلة كركوك.

واضاف: ان قرار الاتحاد بعدم المشاركة بجلسة البرلمان لم يكن مدروسا، ولم نبلغ به نهائيا حتى قبل الاجتماع، آمل ان يتم تصحيح هذا الخطأ.



فلو كان مام جلال متواجدا لما شهدنا مثل هذه الحالات، لافتا الى ان العملية السياسية لن تتوقف.

واكد ان الحكومة الجديدة ستتشكل نهاية شهر حزيران المقبل داعيا جميع الاطراف الى المشاركة فيها.

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