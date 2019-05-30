2019/05/30 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، ردا على تصريح المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك بشأن التهديدات لطهران، إن سلوك الولايات المتحدة في العالم يتجاوز كل الحدود.وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على “الفيسبوك” قائلة “إن السلوك العدواني للولايات المتحدة في العالم يتجاوز كل الحدود التي يمكن تخيلها.منطقة تلو الأخرى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الروسية: السلوك الأمريكي في العالم تجاوز كل الحدود) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الروسية: السلوك الأمريكي في العالم تجاوز كل الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).