مسعود بارزاني يوجه بياناً شديد اللهجة الى حكومة بغداد

2019/05/30 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بيانا شديد اللهجة الى الرأي العام وحكومة بغداد بشأن الكرد في مناطق المادة 140.

وجاء في نص بيان بارزاني إلى الرأي العام وحكومة بغداد، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن" حرق المحاصيل الزراعية للمواطنين الكرد في مناطق المادة 140 وكذلك قتل وتعذيب وجرح الكرد في تلك المناطق والتي تحولت مؤخراً إلى ظاهرة ترتكب بشكل يومي، جريمة كبرى وظلم واضح يمارس بحق المواطنين الكرد الأبرياء".وأضاف" ما يحدث في هذه المناطق خرق للقانون والدستور والقيم الإنسانية، ويدق ناقوس الخطر على حياة الناس ومستقبل تلك المناطق، هذا الظلم الذي يقع يومياً عقاب و {انتزاع} للمواطنين على أساس الهوية القومية".وتابع إن" فرض هذه الأوضاع على المزارعين والمدنيين في تلك المناطق غير مقبول بأي شكل من الأشكال، ويجب على المجتمع الدولي والأطراف المعنية التدخل حيال هذه الظروف السيئة، ويجب على الحكومة العراقية تحمل المسؤولية وإنهاء هذا الظلم وخرق القانون اللذين يمارسان ضد المواطنين الكرد في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم".انتهى

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