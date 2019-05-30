اكلات رمضانية.. البردة بلاو العراقية

2019/05/30 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} البردة بلاو أحد الأكلات العراقية اللذيذة وهي وصفة طبخ سهلة وشهية خاصة في شهر رمضان المبارك.

المقادير وطريقة التحضير:-½1 كوب أرز منقوع300 غ لحم بقري مفرومقطعة دجاج مسلوقة ومقطعة½ كوب بازيلا مسلوقة¼ كوب شعيرية½ كوب زيت نباتيأوراق عجينة البقلاوةملعقة صغيرة ملح½ ملعقة صغيرة عقدة صفراء½ ملعقة صغيرة زعتر بري½ ملعقة صغيرة قرفة½ ملعقة صغيرة فلفل أسود½ ملعقة صغيرة بهار حلو½ ملعقة صغيرة كمون½ ملعقة صغيرة بهيل مطحون1 جزر1 بطاطس1 بصل3 بيص مسلوق½1 كوب ماءطريقة عمل البردة بلاو العراقية:1- قومي بتقطيع البصل، البطاطس والجزر.2- اضيفي الملح، الزعتر، الفلفل الأسود، والكمون على اللحم ثم قومي بالخلط وتشكيل اللحم على شكل كرات.3- في مقلاة على النار، سخّني القليل من الزيت ثم حمّري الكرات من جميع الجهات.4- ارفعي الكرات من المقلاة ثم اضيفي البصل بالمقلاة وقومي بالتقليب حتى يشقر ثم ارفعيه من المقلاة.5- في نفس المقلاة، أضيفي البطاطس والجزر وقومي بالتقليب ثم اضيفي البازيلا وقومي بالتقليب.6- ارفعيها من المقلاة وفي نفس المقلاة أضيفي البيض المسلوق وقلّيه من كل الاتجاهات ثم ارفعيه من على النار.7- في وعاء على النار سخّني ملعقتين من الزيت، ثم اضيفي الشعيرية وقومي بالتقليب حتى تتحمر.8- اضيفي الماء، التوابل ومكعب مرق الدجاج واتركيها حتى الغليان9- اضيفي الأرز عليها واتركيه حتى ينضج.10- اضيفي البطاطس، البازيلا والجزر في وعاء كبير ثم اضيفي على المزيج الدجاج، البصل وكرات اللحم.11- قومي بالخلط.12- في مقلاة على النار حمري اللوز ثم اضيفي الزبيب.13- بعد نضج الأرز، ادهني قالب فرن بالزبدة ثم ضعي به عدة طبقات من ورق البقلاوة مع دهن الطبقات بالزبدة واحدة تلو الأخرى.14- على حافة القالب، ضعي عدة طبقات من البقلاوة وادهنيها بالزبدة أيضاً.15- في المنتصف ضعي الحشو من كل المكونات التي حضرتيها.16-غطّي الوجه بالبقلاوة.17- ادهني الوجه بالبيض.18- أدخلي القالب الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 25-30 دقيقة وحتى يتحمر الوجه.انتهى

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