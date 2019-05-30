2019/05/30 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حذر خبراء من أن تناول الوجبات الجاهزة السريعة مع المشروبات الغازية يزيد من خطر الموت المبكر.وتشمل الأطعمة الجاهزة المرتبطة بالمخاطر الصحية القاتلة، الوجبات الخفيفة والمشروبات الغازية والحبوب السكرية، التي تحتوي على مواد مضافة.وتُعالج الأسماك واللحوم المعاد تصنيعها بدرجة عالية، وغالبا ما تحتوي على مستويات عالية من السكر أو الدهون أو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير علمي..



أطعمة خطيرة تقودك إلى الموت المبكر! وكالة خطوة برس.

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