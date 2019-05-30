2019/05/30 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد الاتحاد الوطني الكردستاني ، الخميس، أن حواراته لازالت مستمرة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن شروطه للمشاركة في الحكومة وإنهاء مقاطعة جلسات برلمان الإقليم، فيما بين أن تلك لحوارات لم تنتج عن أي اتفاق نهائي حتى الآن.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحزبين الحاكمين متواصلين في حواراتهما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطني الكردستاني: حواراتنا مستمرة مع الديمقراطي ولم نصل لاتفاق لغاية الآن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطني الكردستاني: حواراتنا مستمرة مع الديمقراطي ولم نصل لاتفاق لغاية الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).