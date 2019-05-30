تحديد جلسة استجواب محافظ ذي قار بعد عيد الفطر

2019/05/30 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن تحديد جلسة استجواب المحافظ بعد العيد، مبينا ان ملامح الأغلبية بشأن الإقالة لازالت غير واضحة المعالم.

وقال عضو

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