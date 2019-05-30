"المستفيد الأكبر" من تتويج تشلسي باليوروبا ليغ؟

2019/05/30 | 17:54

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لم يكن تشلسي الإنجليزي الفريق الوحيد الذي احتفل بنتيجة نهائي بطولة يوروبا ليغ مساء الأربعاء، فانتصار "البلوز" وهزيمة أرسنال كان له تأثير على

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