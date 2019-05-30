إيقاف لاعب إيطالي تصرف بشكل غير لائق مع

2019/05/30 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لاعب فريق "تريبورتي" الشاب (14 عاما)، بسبب إهانة حكم المباراة ضد فريق "ميرانيسي"، تلقى على إثرها البطاقة الحمراء.

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