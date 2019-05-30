2019/05/30 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، عن موقف بلاده من العلاقات مع إيران وتطورات الأزمة في المنطقة.

وأوضح الجبير في تصريح سبق عقد قمتين طارئتين، إحداهما خليجية والأخرى عربية، تعقدان بدعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أوضح ان بلاده لا تريد الحرب مع إيران، لكنها لن تتسامح مع ما تعتبره نشاطا إيرانيا عدائيا في المنطقة، واصفا اجتماعي القمة بالبيان الكبير لإيران.

ومن الجدير بالذكر ان مدينة مكة المكرمة، ستستضيف قمتين طارئتين، لبحث الأوضاع المتوترة في منطقة الشرق الأوسط، وللتشاور بشأن الخروج بموقف عربي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء الجامعة العربية من الأزمة.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبير: لا نريد الحرب لكننا لن نتسامح مع النشاط العدواني لإيران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبير: لا نريد الحرب لكننا لن نتسامح مع النشاط العدواني لإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).