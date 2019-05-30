مجلس كربلاء يجمع على انتخاب المحافظ الجديد من بين أعضائه

2019/05/30 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة كربلاء، الخميس، عن إجماع داخل المجلس بانتخاب محافظ خلفا للطريحي من داخل أعضاء المجلس، مبينا وجود عدد من الأعضاء مرشحين للمنصب.وقال رئيس المجلس نصيف الخطابي لـ/المعلومة/ إن “سبب اقالة المحافظ عقيل الطريحي يعود لفساد مالي وأداري واستغلال منصب وتضييع فرص كان من الممكن ان تنهض بمحافظة كربلاء”.وأضاف […]

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