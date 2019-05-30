خاص| التعليم النيابية: اغلب رؤساء الجامعات في الفترة الماضية كانوا في المنصب بالوكالة

2019/05/30 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص

اكد عضو لجنة التعليم النيابية محمد كريم عبد الحسن ، اليوم الخميس ، ان اغلب رؤساء الجامعات العراقية في الفترة الماضية كانوا في المنصب بالوكالة .

وذكر عبد الحسن في تصريح خاص لـ “الاتجاه برس” اغلبية رؤساء الجامعات كانوا في مناصبهم بالوكالة و اكثرهم اكمل المدة القانونية المقررة له والتي هي اربع سنوات والبعض الاخر اكمل 8 سنوات” .

واضاف “وزير التعليم حاول ان يحقق طفرات نوعية ورصانة في التعليم من خلال زياراته للجامعات والدراسات التي تقدم عن الجامعات ومستوى الاداء التعليمي والامتحانات” .

واوضح ان “اجراءات الوزارة بتغيير رؤساء الجامعات اعتيادي وقائم على دفع الوزارة الى الامام وان لايكون على اساس استهداف سياسي او استهداف عن طريق معين وهذا الامر اقره وزير التعليم بان 35 رئيس جامعة و عميد اكملوا ما مقرر لهم” .

وتابع ان ” قسم من هؤلاء وحسب الاوامر الادارية التي صدرت ثبت عليه تقصير ومن كان اداؤه جيدا في المرحلة الماضية ثمن الوزير جهوده وكلف اخرين” .

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