الكشف عن اجمالي انتاج الحنطة في مدينة سيد الشهداء الزراعية بكربلاء

2019/05/30 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء:الفرات نيوز} كشف قسم التنمية الزراعية في العتبة الحسينية المقدسة عن كمية الانتاج الاجمالي لمحصول الحنطة في مدينة سيد الشهداء {عليه السلام} الزراعية التي كانت عبارة عن صحراء قاحلة قبل {6} اشهر.

وبحسب بيان العتبة الحسينة المقدسة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" هذه المبادرة تأتي في المجال الزراعي بهدف دعم المنتوج الوطني وتقويض الاستيراد فضلا عن استصلاح الصحراء وتشغيل اكبر عدد ممكن من الايدي العاملة".وقال الخبير الزراعي عدنان عوز المشرف على المدن الزراعية في العتبة"بلغ اجمالي الانتاج لمحصول الحنطة في مدينة سيد الشهداء {عليه السلام} الزراعية للموسم الحالي {1663} طناً".واضاف ان" الكمية التسويقية التي تم تسليمها الى سايلو كربلاء بلغت {1553} طناً، لافتا الى ان الكمية المتبقية والبالغة {110} اطنان هي من الاصناف الانتاجية الجيدة تم تخزينها لاستخدامها كبذور في الموسم الزراعي القادم".واشار الى ان" غلة الدونم الواحد لمحصول الحنطة خلال الموسم الحالي بلغت {1300كغم}، مؤكدا ان هذه النسبة من الانتاجية جيدة جدا على مستوى العراق".وبين ان "المنتج صُنف ضمن محاصيل الدرجة الاولى بحسب الفحص المختبري لسايلو كربلاء".وكشف عوز ان القسم استكمل كافة الاحتياجات لخطة الموسم القادم وانه سيزيد حجم المساحة الزراعية من 5000 دونم الى 10000 دونم، مشيرا الى ان اجمالي الانتاج للعام السابق لم يتجاوز {155} طناً".واكد الخبير الزراعي ان" مدينة سيد الشهداء {عليه السلام} تم استصلاحها وزراعتها بجهود ذاتية ولم تكلف العتبة اي مبالغ كبيرة ولم يتم سحب اي قرض مالي".انتهى

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