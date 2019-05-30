2019/05/30 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السنوار: سندك تل ابيب باضعاف مضاعفة من الصواريخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/30 | 18:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السنوار: سندك تل ابيب باضعاف مضاعفة من الصواريخ) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السنوار: سندك تل ابيب باضعاف مضاعفة من الصواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).