2019/05/30 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السنوار: ايران زودتنا بصواريخ غراد فتفاجأ العالم بمقاومتنا عندما قصفقنا بئر السبع لأول مرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/30 | 18:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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