وزارة الدفاع: طيار عراقي مصاب ينجح بقيادة طائرته والهبوط بها بسلام

2019/05/30 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجح طيار عراقي مصاب بقيادة طائرته والهبوط بها بسلام.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ، ان" وفد من إعلام الوزارة زار المقدم الطيار البطل حسام جاسم جوبر، الذي تمكن من قيادة طائرته والهبوط بها بسلام رغم اصابته باطلاقات من العصابات الارهابية".

واضاف ان" طائرته استهدفت اثناء تأديته احدى الواجبات المكلف بها بمطاردت الإرهاب في المناطق الصحراوية".

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