الطائرة المقاتلة طراز أف - 16 من سلاح الجو العراقي تتدرب على الارضاع الجوي

2019/05/30 | 18:27

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أجرت الطائرة المقاتلة طراز أف - 16 من سلاح الجو العراقي تدريباً مع طائرة التزود بالوقود جواً ستراتوتانكر كي سي - 135 التابعة للسرب الثامن والعشرين الإستكشافي للتزود بالوقود جواً فوق العراق.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، ان" فريق الإستشارات والتدريب الجوي التابع الى التحالف الدولي، وبالتشارك مع مكتب التعاون الأمني ​​- العراق، يقوم بمهمة التدريب والمشورة والدعم".

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