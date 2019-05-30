ابتكار طريقة جديدة لعلاج الربو

2019/05/30 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ابتكر علماء معهد التكنولوجيا الحيوية التابع لجامعة غينت البلجيكية، أجساما مضادة تذوب في بلورات شاركو-لايدن، المادة التي تسبب التهاب القصبات الهوائية عند المصابين بالربو.وتفيد وكالة الأنباء البلجيكية، بأن العلماء اختبروا هذه الأجسام المضادة على فئران مخبرية، فظهر أن البلورات ذابت خلال دقائق، تحسنت بعدها حالة الفئران.ويعتقد الباحثون، أن هذه الطريقة ستساعد […]

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