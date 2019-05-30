الوطني الكردستاني: حواراتنا مستمرة مع الديمقراطي ولم نصل لاتفاق لغاية الآن

2019/05/30 | 18:32

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بغداد:سومر نيوز

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني ، الخميس، أن حواراته لازالت مستمرة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن شر...

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