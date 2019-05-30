مجلس كربلاء يجمع على انتخاب المحافظ الجديد من بين أعضائه

2019/05/30 | 18:32

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بغداد:سومر نيوز

أعلن مجلس محافظة كربلاء، الخميس، عن إجماع داخل المجلس بانتخاب محافظ خلفا للطريحي من داخل أعضاء المجلس،...

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