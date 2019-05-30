2019/05/30 | 18:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير: كيف تمكن العراق في 3 أشهر الحكم بإعدام عناصر داعش الأجانب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
قالت صحيفة العرب اللندنية، الخميس، إن القضاء العراقي أصدر أحكاماً الإعدام دون تمكين المتهم من الدفاع ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير: كيف تمكن العراق في 3 أشهر الحكم بإعدام عناصر داعش الأجانب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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