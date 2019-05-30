تقرير: كيف تمكن العراق في 3 أشهر الحكم بإعدام عناصر داعش الأجانب

2019/05/30 | 18:32

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سومر نيوز: بغداد..



قالت صحيفة العرب اللندنية، الخميس، إن القضاء العراقي أصدر أحكاماً الإعدام دون تمكين المتهم من الدفاع ...

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