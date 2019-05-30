العتبة العباسية: مشروع مرآب الكفيل الفني وصل الى مراحله النهائية

2019/05/30 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيسُ قسم المشاريع الهندسيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة المهندس ضياء مجيد الصائغ:" إنّ مشروع مرآب الكفيل الفنّي قد وصل الى مراحله النهائيّة، ووضع اللّمسات الأخيرة له تمهيداً لافتتاحه في قادم الأيّام، وما زالت هذه الأعمال جارية لإتمام باقي فقراته، حسب خطّة العمل التي وضعها القسمُ مسخّراً جميع إمكانيّاته من أجل إنجازه ضمن توقيتاته المحدّدة، والمواصفات المعتمدة لتنفيذه التي تنفّذ لأوّل مرّة في العراق.

وأضاف: "إنّ هذا المشروع يُعتبر من المشاريع المهمّة والكبرى التي تنفِّذُها العتبة العبّاسية المقدّسة، وسيكون بما اتّسم به من مواصفاتٍ عالميّة، وبما يتلاءم والأهداف المتوخّاة منه، أحد أهمّ الأيقونات الصناعيّة في محافظة كربلاء المقدّسة".

يُذكر أنّ مرآب الكفيل الفنّي هو أوّل مرآبٍ تخصّصي يُنشَأُ في العراق وفقاً لمواصفاتٍ عالميّة عالية الجودة، ويُقام على مساحة تبلغ (72.125 م2) وبمساحة بناء (142 ألف م2)، وقد قُسّم لخمسة مقاطع:

1- المجمّع الإداري: ويعمل كمحطّة مركزيّة للمشروع، يعمل على تدوين وأرشفة كافة المعلومات الفنّية لأيّ عجلةٍ تدخل المرآب.

2- محطّة للوقود: تعمل على تزويد العجلات بالوقود وبنوعَيْه (البنزين – الكاز أويل)، وبسعة خزن تُقدّر بـ(1.000.000) مليون لتر، وهي مزوّدة بأحدث التقنيّات العالميّة المستخدمة في محطّات الوقود.

3- مجمّع ورش لتصليح العجلات الخفيفة.

4- مجمّع ورش لتصليح العجلات الثقيلة: وتعمل هاتان الورشتان بنظمٍ أتوماتيكيّة ووفق برامج إلكترونيّة حديثة تُستخدم لصيانة العجلات.

5- مجمّع مخزنيّ للسيارات (الخفيفة–الثقيلة) بطابقين، وبسعة خزن تصل لأكثر من (500عجلة)، رُوعي فيه استخدام أفضل تقنيات الخزن العالميّة.

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