2019/05/30 | 18:33

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برشلونة مستعد لتخفيض خسائره على كوتينيو

الخميس

30

ايار

2019 :

06:13 pm

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برشلونة مستعد لتخفيض خسائره على كوتينيو ، مع استعداد تشيلسي

ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان لتقديم عروض للبرازيلي.

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