الفتح: الخلافات السنية ستعطل عمل البرلمان

2019/05/30 | 18:33

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بغداد اليوم _ بغداد

رأى النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الخميس، أن خلافات القوى السياسية السنية، وزيادة حدة التو...





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