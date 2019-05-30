2019/05/30 | 18:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
رأى النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الخميس، أن خلافات القوى السياسية السنية، وزيادة حدة التو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفتح: الخلافات السنية ستعطل عمل البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
رأى النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الخميس، أن خلافات القوى السياسية السنية، وزيادة حدة التو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفتح: الخلافات السنية ستعطل عمل البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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