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الفتح: الخلافات السنية ستعطل عمل البرلمان


الفتح: الخلافات السنية ستعطل عمل البرلمان
2019/05/30 | 18:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ بغداد

رأى النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الخميس، أن خلافات القوى السياسية السنية، وزيادة حدة التو...

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