رونالدو يتنبأ بالفائز بدوري أبطال أوروبا ونتيجة المباراة النهائية

2019/05/30 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة توقع أسطورة كرة القدم البرازيلي رونالدو نازاريو، نتيجة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي ستجمع بعد غد السبت، نادي ليفربول الإنجليزي ومواطنه توتنهام.وبحسبما كشف عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” عبر حسابه في “تويتر”، فإن مهاجم برشلونة، وريال مدريد، وإنتر ميلان السابق، توقع تتويج ليفربول بأمجد الكؤوس الأوروبية، وفوزه على توتنهام […]

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