بوتين: الذكاء الاصطناعي سيحكم العالم

2019/05/30 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجهات المختصة في بلاده لزيادة تمويل البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن من يستطيع تقديم ابتكارات تكنولوجية في هذا المجال، سيتمكن من التحكم بالعالم.وقال بوتين خلال زيارة قام بها لمؤسسة تعليمية مخصصة للبرمجة الإلكترونية عن الذكاء الاصطناعي والسيادة التكنولوجية، يوم الخميس، إن المنافسة في

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