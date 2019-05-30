"الإسكوا" توقع اتفاقاً مع العراق حول تعزيز التعاون الفني في 14 مجالاً

2019/05/30 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناء القدرات وتقديم الخدمات الاستشارية

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