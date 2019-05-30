خاص| لجنة في نينوى تحذر: انسحاب الحشد يعني عودة داعش

2019/05/30 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص

حذر رئيس لجنة إسناد أم الربيعين زهير الجلبي، الخميس، من مخاطر انسحاب الحشد الشعبي من المناطق التي ينتشر فيها بالموصل، معتبراً أن ذلك يعني عودة “داعش” الإرهابي.

وقال الجلبي في حديث لبرنامج “المرتكز” الذي تبثه قناة “الاتجاه”، إن “وجود الحشد الشعبي ضروري جداً في الموصل لحمايتها من داعش الإرهابي”، معتبراً أن “انسحاب الحشد يعني عودة داعش”.

وبشأن الاعتراض على تسلم منصور المرعيد منصب محافظ نينوى، ذكر الجلبي أن “بعض الجهات استغلت موضوعاً عنصرياً، وهو ضرورة أن يكون محافظ نينوى من مدينة الموصل (حصراً)”، معتبراً ذلك “سُنة خاطئة”.

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