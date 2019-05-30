2019/05/30 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس هاجمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الأربعاء موقع فيسبوك لرفضه منع تشارك فيديو تم التلاعب به يظهرها كأنها ثملة أو تواجه صعوبة في الكلام.والفيديو الذي نشره الرئيس دونالد ترمب على تويتر الأسبوع الماضي وتشاركه أنصاره بحماسة، تم التلاعب به ليظهر المسؤولة الديموقراطية المتنفذة وكأنها تتلعثم في الكلام أو تُتأتئ بل حتى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسة مجلس النواب الأمريكي تفتح النار على فيسبوك وكالة خطوة برس.

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