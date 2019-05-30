الاتحاد الوطني: سنواصل مقاطعتنا لجلسات برلمان الإقليم والحكومة حتى تحقيق الشروط بالكامل

2019/05/30 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني ،اليوم الخميس، أن حواراته لازالت مستمرة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن شروطه للمشاركة في الحكومة وإنهاء مقاطعة جلسات

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