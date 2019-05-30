الكشف عن أسباب ارتفاع تكاليف العمليات في مستشفى الكفيل

2019/05/30 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

كشفت ادارة مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء، اليوم الخميس، عن اسباب ارتفاع تكاليف العمليات في المستشفى، موضحة أن الواردات تذهب بالكامل لتمويل خدماتها

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