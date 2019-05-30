تحذيرات من تسونامي جديد

2019/05/30 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-النبأ للأخبار/ اصدرت سلطات السلفادور، اليوم الخميس، تحذيرات من حدوث تسونامي بعد زلزال بقوة 6.6 درجات في مياه المحيط الهادئ.واعلنت وزارة البيئة في السلفادور على موقع التواصل "تويتر"، عن احتمالية حدوي تسونامي بعد اعقاب الزلزال الذي ضرب المحيط الهادئ"، داعية ال مواطنين " الى الابتعاد عن المحيط الهادئ خلال الساعات الأربع المقبلة".بحسب "سكاي نيوز".

وذكر المركز الأمريكي للتحذير من تسونامي، إنه "لا يوجد ايًا من هذه الأمواج بالنسبة لسواحل غرب الولايات المتحدة.

من جهتها قالت هيئة المسح الجيولوجي في امريكا، إن "مركز الزلزال كان في المحيط الهادي على بعد نحو 27 كيلومترا جنوب وجنوب شرقي لا ليبرتاد"، مضيفةً أن "الزلزال وقع على عمق 65 كيلومترا تقريبا".

كما وذكرت سلطة الحماية المدنية في السلفادور على تويتر أنه وفقا لتقديرات أولية لم يسبب الزلزال أي تأثيرات "خطيرة أو واسعة النطاق".



مشيرة الى أن "حالة البحر قبالة لا ليبرتاد طبيعية".

وكان زلزال بلغت قوته 6.6 درجة وقع قبالة سواحل السلفادور في وقت مبكر، اليوم الخميس، لكن خدمات الطوارئ قالت إنه لم ترد تقارير عن خسائر كبيرة.انتهى/س

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