نجل رئيس جمهورية يدخل عالم الفن بعمر 11 عاما

2019/05/30 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة شارك ابن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، آدم قديروف، البالغ من العمر 11 عاما في تصوير المسلسل التلفزيوني التركي بعنوان” قيامة أرطغرول “.أفاد بذلك على “إنستغرام” نائب رئيس حكومة جمهورية الشيشان سلطان تغايف.وعلق على هذا الخبر كذلك رئيس منطقة شالي الشيشانية تربال – علي إبراهيم الذي أعاد إلى الأذهان في حديث أدلى […]

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