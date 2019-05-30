2019/05/30 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن مستشفى في كاليفورنيا ولادة أصغر طفل في العالم يستمر على قيد الحياة وهو فتاة كانت تزن 245 غراما عند الولادة أي بحجم تفاحة كبيرة.وقد غادرت الطفلة التي سماها طاقم مستشفى “شارب ماري بيرتش” في سان دييغو سايبي المستشفى في منتصف أيار/مايو بعدما أمضت خمسة أشهر في العناية المركزة.وقال المستشفى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طفلة ولدت بحجم تفاحة كبيرة تغادر المستشفى بعد خمسة أشهر وكالة خطوة برس.

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