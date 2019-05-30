حارس برشلونة ينتقد النادي الكتالوني

2019/05/30 | 19:04

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متابعة :سومر نيوز

يعيش ياسبر سيليسين، حارس مرمى برشلونة، حالة يأس من مسألة رحيله عن النادي الكتالوني، هذا الصيف، في ظل ...

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