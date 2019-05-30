2019/05/30 | 19:04

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النخالة : الموقف الرافض لصفقة القرن تعبير عن فشل مشروع التسوية معَ الكيان الإسرائيلي

الخميس

30

ايار

2019 :

07:00 pm

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أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن يوم القدس

هذا العام يأتي في ظل محاولة لإغلاق ملف قضية فلسطين. النخالة أشار إلى أن الإجماع الفلسطيني على رفض صفقة القرن يحتاج

لخطوات عملية حتى يستطيع إفشال هذه الصفقة ، مبيناً أن موقف الرئيس

الفلسطيني محمود عباس الرافض لصفقة القرن تعبير عن فشل مشروع التسوية

معَ الكيان الإسرائيلي.

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