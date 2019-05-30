2019/05/30 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السنوار : الصراع لن ينتهي إلا بزوال الإحتلال عن الأراضي المحتلة

الخميس

30

ايار

2019 :

06:18 pm

27

اكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن

الصراع لن ينتهي إلا بزوال الإحتلال الإسرائيلي عن الأراضي المحتلة

كافة وتحرير القدس. السنوار أشار إلى أهمية تطوير أدوات القتال لمواجهة الإحتلال الصهيوني

سيما في ظل إستمرار الدعم الإيراني للمقاومة بتطوير صواريخها التي

إستهدفت "تل أبيب" .

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السنوار : الصراع لن ينتهي إلا بزوال الإحتلال عن الأراضي المحتلة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السنوار : الصراع لن ينتهي إلا بزوال الإحتلال عن الأراضي المحتلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).