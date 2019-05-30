2019/05/30 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

رأى النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الخميس، أن خلافات القوى السياسية السنية، وزيادة حدة التوتر بينها، ستؤثر على انعقاد جلسات مجلس النواب.

وقال الموسوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الانقسام السني والخلاف القائ

بغداد اليوم _ بغداد

قال النائب في البرلمان، أحمد الجبوري، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأميركية، تحاول إبقاء المنطقة ملتهبة بالصراعات الداخلية.

وذكر الجبوري، في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" أن "شركات السلاح الأمير

بغداد اليوم _ كردستان

استنكر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الخميس، "قتل" الكرد في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل و"حرق" محاصيلهم الزراعية هناك، فيما دعا الحكومة الاتحادية إلى "انهاء هذا الظ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إيران لقادة الخليج: أميركا لن تحميكم مقابل خيانتكم للعالم الإسلامي بدعم صفقة القرن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إيران لقادة الخليج: أميركا لن تحميكم مقابل خيانتكم للعالم الإسلامي بدعم صفقة القرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).