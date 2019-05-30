الخارجية الروسية: السلوك الأمريكي في العالم يتجاوز كل الحدود

2019/05/30 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، ردا على تصريح المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران برايان هوك، الذي هدد به طهران، إن سلوك الولايات المتحدة في العالم يتجاوز كل الحدود.وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على “فيسبوك” قائلة “إن السلوك العدواني للولايات المتحدة في العالم يتجاوز كل الحدود التي يمكن تخيلها.[…]

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